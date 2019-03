'Padre de Familia' mata a uno de sus protagonistas

'Padre de Familia' despide a uno de sus personajes más queridos por el público. El título del capítulo no deja lugar a dudas de quién se trata. En "Life of Brian", los miembros de la familia Griffin se despiden de Brian, el sofisticado, culto y hablador perro de la familia. El personaje, al que pone voz el propio MacFarlane, fue atropellado por un coche mientras se preparaba para jugar en la calle al hockey con el pequeño Stewie. Las heridas generadas por el atropello fueron tan graves que los veterinarios no pudieron hacer nada para salvarle.



"Me disteis una vida maravillosa. Os quiero a todos", dice un maltrecho Brian tumbado en la mesa de operaciones con su último aliento. "¡Oh Dios mío! Está...", dice Chris. "Sí, Chris", sentencia Lois. Luego, y con una lacrimógena música de fondo, aparecen en pantalla algunos de los momentos más "tiernos" que el perro vivió con cada uno de los miembros de la familia Griffin.



El video termina con Peter, Lois, Stewie, Meg y Chris abrazados rodeando el cadáver de su perro con lágrimas en los ojos. Un segundo después un "adios viejo amigo" precede a una fotografía de Brian (1999-2013) trajeado y con una copa en la mano.

La muerte de Brian se produce después de la máquina del tiempo de se rompa y no pueda ser reparada Stewie. En el capítulo los Griffin despiden a su perro con un emotivo funeral y, un mes después, nos muestra cómo la familia busca la mejor manera de pasar página e intentan llenar el vacío dejado por Brian con un nuevo perro, Vinnie.



"Life of Brian" fue el capítulo 216 de la irreverente serie de Seth MacFarlane que desarrolla ya la que es su duodécima temporada en la Fox. La desaparición de Brian llega después de otro traumático adiós, este mucho más trágico, en la otra serie estrella de animación de Fox, 'Los Simpson'. Hace pocas semanas la longeva ficción también dijo adiós a Edna Krabappel tras la muerte de Nancy Cartwright, la actriz que ponía voz al personaje.