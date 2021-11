'Outlander': Se confirma la fecha de estreno de la temporada 6

La temporada 5 de 'Outlander' terminaba su emisión en mayo de 2020 en medio de la explosión de la pandemia del coronavirus. Ese mismo mes se tenía previsto empezar a rodar la temporada 6 de la serie en Escocia pero fue imposible.

No fue hasta febrero de 2021 que el equipo de 'Outlander' pudo reunirse definitivamente para rodar la entrega después de asegurar todas las medidas de seguridad y sanitarias pertinentes.

Este retraso ha provocado que el tiempo de droughtlander haya sido el más largo de la historia de la serie por lo que los fans estaban ansiosos de conocer la fecha del estreno de la temporada 6. Algo que, por fin, ya se ha revelado.

La encargada de dar la noticia fue Diana Gabaldon, la escritora de las novelas, en la presentación del noveno libro 'Go Tell the Bees That I Am Gone' ('Ve y dile a las abejas que me he ido'). Una vez allí, Diana comunicó que será el 6 de marzo de 2022 cuando se lance la nueva entrega.

Además, desde las redes sociales oficiales de 'Outlander', Sam Heughan y Cairiona Balfe han confirmado la fecha con su foto oficial: "Es oficial... La temporada 6 llega el 6 de marzo. Estoy tan emocionada de que veas esta temporada", escribe la actriz de Claire Fraser en Instagram.

La temporada más corta de 'Outlander'

En junio de 2021 se comunicó que había terminado el rodaje de la temporada 6, además, de informar sobre algunas novedades de la entrega. De esta forma se anunció que iba a ser una temporada más corta de lo habitual con 8 episodios, un primer capítulo más largo de 90 minutos. Mientras que la temporada 7, ya confirmada, será un poco más larga con 16 episodios en total.

"Estamos emocionados de entrar a la sala de edición para trabajar en traer a los fans un paso más cerca de reunirse con la familia en Fraser's Ridge", afirmaba el showrunner Matthew B. Roberts en un comunicado. "La grabación en 2021 ha presentado una serie de desafíos sin precedentes que nos llevaron a la decisión de truncar la temporada para brindarles a los fans la temporada más vibrante y dinámica lo antes posible. Dinna fash, luego rodaremos una temporada 7 extendida con 16 episodios el año que viene mientras la vida vuelve a la normalidad".

Seguro que te interesa:

Caitriona Balfe habla de su vida "nómada" junto a su marido fuera de 'Outlander'