'Orange is the New Black' vuelve con nuevas caras

La tercera temporada de 'Orange is the New Black' llegará el próximo 12 de junio y para promocionar la nueva tanda de episodios, Netflix ha publicado un nuevo tráiler lleno de música, caras nuevas y caras más que conocidas.



Piper, Red, Crazy Eyes, Taystee y el resto de sus compañeras presas son las protagonistas del clip en el que además podemos ver la entrada en el centro penitenciario de una nueva interna: Stella.



El 12 de junio, Netflix estrenará la tercera temporada de la serie, que estará compuesta de 14 episodios en los que podremos seguir de cerca las vivencias y dramas de las reas del Litchfield Penitentiary.



'Orange is the New Black' es una ficción basada en la historia real de Piper Kerman, la mujer que escribió la novela 'Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison' en 2010 contando sus vivencias en un centro penitenciario.



La ficción de Netflix trata con enorme naturalidad temas como el lesbianismo, el racismo, las injusticias del sistema penitenciario norteamericano, la represión sexual, el abuso de poder o la corrupción policial.