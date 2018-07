'Orange is the new black' triunfa en los SAG Awards

La 22ª edición de los Screen Actors Guild Awards tuvo un color, el naranja. La serie de Netflix 'Orange is the new black' triunfó en la gala que se celebró este 30 de enero en el Shine Exposition Center de Los Angeles.



Los premios a la mejor comedia y mejor actriz de comedia (Uzo Aduba) fueron para la ficción de Netflix, mientras que el de mejor actor de comedia recayó en Jeffrey Tambor por su interpretación en 'Transparent' (Amazon).



En las categorías de drama, 'Downton Abbey' recogió el premio a la mejor serie. Viola Davis recibió el premio a la mejor actriz por su papel en 'How to Get Away With Murder' (ABC) y Kevin Spacey hizo lo mismo en la categoría masculina por 'House of Cards' (Netflix).



En las categorías de miniseries, Idris Elba ('Luther') y Queen Latifah ('Bessie') recogieron los premios de mejores intérpretes. El premio a los mejores especialistas recayó en el equipo de 'Juego de Tronos'.