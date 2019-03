A Once le crece el pelo en la nueva imagen de 'Stranger Things'

El primer avance de la segunda temporada de 'Stranger Things' revolucionó a los millones de espectadores que veían la SuperBowl. Ahora, la portada de Entertainment Weekly hará las delicias de los seguidores de la serie de Netflix.

Los protagonistas más jóvenes de la ficción posan para la revista. Más ochenteros que en la primera temporada, Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Caleb McLaughlin (Lucas) y Millie Bobby Brown (Once), que es la que más llama la atención con su cambio de look: aparece con el pelo más largo y ¡rizado!

"Ese es el nuevo reto de la segunda temporada: calmar el ruido cultural que rodea nuestra serie", admite el productor ejecutivo Shawn Levy sobre la serie creada por los hermanos Duffer. Habrá que esperar hasta el 31 de octubre para volver a ver a los amigos de 'Stranger Things' en acción.