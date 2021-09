Olivia Rodrigo, espectacular con este arriesgado escote de Yves Saint Laurent para su evento más elegante

La cantante y actriz Olivia Rodrigo, que ha visto cómo despegaba su carrera con sólo 18 años, ha acudido este pasado fin de semana a la gala de apertura del Museo de la Academia de la Cinematografía, la encargada de organizar los Oscar, que tuvo lugar este sábado en Los Ángeles.

Con un vestido negro de escote pronunciado, firmado por Anthony Vaccarello para Yves Saint Laurent, Rodrigo deslumbró con su elegancia. Para la ocasión la estrella de la música decidió recoger su pelo y lucir un discreto maquillaje en el que destacaban principalmente sus labios maquillados de rojo.

Olivia Rodrigo, elegantísima con este Yves Saint Laurent | Getty

Olivia Rodrigo rompe así con la imagen juvenil con la que la conocimos en 'High School Musical: The Musical: The Series'. Actualmente la joven está más centrada en su carrera como compositora y cantante, tras el espectacular éxito que ha cosechado con su álbum debut, 'Sour'.

La joven ha querido compartir con sus seguidores el look elegido para la gala y sus fans han elogiado lo guapísima que estaba: "Eres una pieza de arte" o "me dejas sin palabras" eran solo algunos de los comentarios en este post que acumula ya más de 3 millones de 'me gusta'.

Su comentado discurso en los MTV VMAs

Olivia fue una de las protagonistas de los premios de MTV, VMAs, donde además de hacerse viral con su performance, recibió el premio a Canción del Año por 'drivers license', el tema que la lanzó a la fama mundial.

Durante su discurso, y después de haber tenido un año "de locura" como ella confesaba en la alfombra roja, brindó unas emotivas palabras:

"Este ha sido el año más mágico de mi vida y es todo gracias a vosotros. Quiero dedicar este premio a todas las otras niñas que escriben canciones en el suelo de su baño. Hay mucha gente que intentará enturbiar vuestra luz, pero decir lo que pensáis y compartir vuestro corazón son las cosas más preciosas de este mundo", aseguraba emocionada.

