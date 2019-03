Obama no se fía de la edad de Betty White

Ya sabemos que Barack Obama no es un presidente al uso. Maneja los medios de comunicación como quizás ningún mandatario había hecho antes. Sus apariciones televisivas fuera de los espacios estrictamente políticos son inmumerables, pero ahora ha ido un paso más allá participando en el programa especial que la NBC le dedicó a Betty White por su 90 cumpleaños.



La mítica chica de oro ha celebrado sus 90 años por todo lo alto. La CBS celebró una gala el pasado lunes para honrar a la nonagenaria actriz. Por supuesto, estrellas de la cadena y compañeros de la veterana White quisieron acompañarla, pero la cadena se guardaba un as en la manga.



En medio de la ceremonia se aunció la aparición de un vídeo muy especial: el presidente Obama también quería felicitar a Betty. Así, el presidente de Estados Unidos apareció en el despacho oval para mandarle un mensaje a Betty White.



Durante el breve mensaje, Obama hizo reir a todos los asistentes a la gala. Y es que no sólo homenajeó a la famosa protagonista de Las chicas de oro, es que se rió hasta de sí mismo. Haciendo gala de su humor, ironizó sobre la famosa polémica que sus oponentes lanzaron sobre su verdadera indentidad: entonces se dijo que no estaba legitimado para ser el líder del país más influyente del mundo por no haber nacido en Estados Unidos. Obama respondió mostrando su certificado de nacimiento.



A colación de este rifi-rafe, Obama quiso pedirle a Betty White que mostrara también el suyo por que no daba crédito a que tuviera 90 años. Así, pudimos ver a Obama en el vídeo escribiendo una carta para White.