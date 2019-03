La nueva temporada de 'Twin Peaks' ya tiene fecha de regreso

Durante la rueda de prensa de la Television Critics Association Winter Press Tour en Pasadena, Showtime ha anunciado la fecha de estreno de la nueva temporada de 'Twin Peaks'.

La serie creada por David Lynch y Mark Frost regresa el próximo 21 de mayo con una temporada de 18 episodios. El presidente de Showtime, David Nevins, explicó en este encuentro que esta nueva entrega es una versión de "heroína pura de David Lynch".

El director estaba presente en la rueda de prensa, donde quiso dejar claro que 'Twin Peaks' no había podido seguir su visión tanto como ellos (Frost y él) querían: "Quién mató a Laura Palmer era una pregunta que no quisimos responder nunca". El problema, según explicó Lynch, fue que los directivos del canal ABC temían bajas si no se respondía el misterio y les exigieron cerrar la trama lo antes posible.

El estreno el próximo 21 de mayo será doble y, justo después de la emisión de las dos primeras horas, se podrán ver el tercer y cuarto episodio en la plataforma de Showtime.