La nueva serie de Netflix estará producida por Charlize Theron y David Fincher

David Fincher y Charlize Theron serán los productores ejecutivos de la serie 'Mindhunter', la nueva producción original para Netflix. La ficción está basada en el libro homónimo de 1996 escrito por Mark Olshaker y el exagente especial John Douglas, quien durante años persiguió y trató de dar caza a asesinos en serie y violadores por todo Estados Unidos.



Algunos personajes ficticios de libros y películas se basaron parcialmente en la vida de Douglas, como Jack Crawford en 'The Silence of the Lambs' o Will Graham en 'Hannibal'.



Tras desarrollar la aclamada serie 'House of Cards' también para Netflix, David Fincher se embarcará en este proyecto televisivo junto a la actriz Charlize Theron, que este año protagonizó con éxito la película 'Mad Max: Fury Road'. Se espera además que Fincher, realizador de filmes como 'Zodiac' o 'Seven', también dirija en esta nueva serie.



Previo a este acuerdo con Netflix, Theron y Fincher trataron de producir 'Mindhunter' con el estudio Fox 21 para la cadena HBO sin éxito.