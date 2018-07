SOBRE EL FINAL DE 'THE WALKING DEAD'

La sexta temporada de 'The Walking Dead' terminó este domingo con uno de los 'cliffhangers' más grandes de la serie. Norman Reedus, el actor que interpreta a Daryl en la serie de AMC, ha confesado que sabe lo que ocurre en ese final y "es devastador".



¡CUIDADO! Si no has visto el final de temporada, no sigas leyendo.