Noah Wyle elige una serie de ficción para su regreso a televisión

Han pasado más de seis años desde que Noah Wyle dejara de interpretar al doctor Carter en la serie 'Urgencias'. Wyle ha vuelto a la televisión como protagonista de la nueva serie producida por Steven Spielberg, 'Falling Skies'. La nueva serie de ciencia ficción que en españa emitirá TNT se ha estrenado ya en EEUU, pero no tardará mucho en llegar a las televisiones españolas.



'Falling Skies' es una serie de ciencia ficción que relata la supervivencia de un grupo humanos después de la invasión de los extraterrestres. El piloto ha sido dirigido por Carl Franklin y cuenta con el guión de Robert Rodat. Noah Wyle protagoniza este drama de ciencia ficción junto a Moon Bloodgood ('Terminator: la salvación') y Will Paxson ('Armageddon'), interpretando a los supervivientes de un ataque alienígena que se unen para luchar juntos.



Pregunta: 'Falling Skies' es un cambio de registro para usted.

Respuesta: Un cambio total, sin duda muy diferente a todo lo que he hecho antes. ¿Luchando contra extraterrestres? ¡Nunca me lo imaginé!



P: ¿Es seguidor de la ciencia ficción?

R: Nunca pensé que lo fuera, pero me di cuenta de que tengo una gran influencia de películas como 'La guerra de las galaxias' y 'Encuentros en la tercera fase', y me encanta 'Distrito 9' . Me gusta más la ciencia ficción cuando usa la metáfora, como 'Star Trek', donde te enfrentas a temas candentes diciéndolo de una manera indirecta, por lo que hay objetividad.



P: Spielberg y usted ya coincidieron en 'Urgencias', donde también fue productor ejecutivo. ¿Cómo está él de involucrado?

R: Mucho. Él estuvo en el rodaje del capítulo piloto y tuvo mucha mano en todo el casting y el diseño de los extraterrestres y demás.



P: Ha habido varios proyectos recientes de invasiones alienígenas en cine y televisión como 'Invasión a la tierra', 'V' y otras. ¿Qué hace a 'Falling Skies' especial y diferente?

R: No trata sobre una invasión y destrucción actual sino de cómo la gente sobrevive después. Es fundamentalmente un drama de personalidades. Y como 'Perdidos', empieza con un signo de interrogación: ¿por qué ocurre esto, qué quieren hacer y como sobrevivirán? Y cada semana el espectador tiene una nueva gota de información sobre los alienígenas y sus motivos'.



P: Esta es su primera serie de televisión desde 'Urgencias'. ¿Has evitado conscientemente hacer otra serie?

R: Totalmente. Fue en parte porque acabé quemado pero también la percepción de que 'Urgencias' nunca iba a ser reproducida en mi vida. Así que la idea de que podría salir y justo encontrar otra serie como esa podría haber sido temeraria. Y después de esa carga increíble de trabajo, quería ser minucioso en elegir pequeños proyectos más asequibles con los horarios y vacaciones de mis hijos y así tener más presencia en sus vidas.