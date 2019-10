Noah Centineo fue coronado el Novio de Internet el año pasado gracias a su popularidad con las películas 'A todos los chicos de los que me enamoré' y 'Sierra Burgess es una perdedora'.

Desde entonces, el actor no ha parado y tiene pendiente de estreno grandes producciones como el reboot de 'Los ángeles de Charlie' y 'A todos los chicos de los que me enamoré 2'. Además, ha sido elegido para protagonizar 'Masters of the Universe' como He-Man.

Aunque parece haber salido de la nada, en realidad el actor lleva actuando desde los 12 años, ¡y era un niño Disney! En el vídeo de arriba alucinarás con todas las series de Disney Channel en las que lo has visto junto a grandes estrellas.

