Nicole Kidman y Reese Witherspoon saltan a la televisión con 'Big Little Lies'

Martin Scorsese, Kevin Spacey, Steve Buscemi, Clive Owen, Michael Douglas, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Woody Harrelson y un larguísimo etcétera de actores hollywoodienses han dado el salto de la gran a la pequeña pantalla. Las últimas en sumarse a esta moda (¿sigue siendo una moda?) son Nicole Kidman y Reese Witherspoon.



Las ganadoras de un Oscar, Nicole Kidman y Reese Witherspoon, interpretarán los papeles principales de 'Big Little Lies', la miniserie que llevará a la pequeña pantalla el 'best seller' homónimo de Liane Moriarty.



Se trata de una comedia que gira en torno a tres madres con una vida aparentemente perfecta que experimenta un gran cambio debido a un asesinato. David E. Kelley, creador de otras ficciones como 'Chicago Hope' o 'Ally McBeal' será el director y el productor ejecutivo de esta serie. Este último puesto lo compartirá con la autora de la obra, Liane Moriarty.



Las actrices barajaron la posibilidad de hacer un largometraje aunque finalmente se optó por una serie de televisión que por el momento no está adjudicada a ninguna cadena.