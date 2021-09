"La gente no está preparada": Nicola Coughlan revela que la temporada 2 de 'Los Bridgerton' será "mucho más picante"

'Los Bridgerton' ha sido, sin duda, la serie del año donde la pasión de Daphne Bridgerton y el duque de Hastings han cautivado a millones de espectadores a lo largo del planeta.

Por ello, la serie de Netflix es una de las grandes nominadas en la próxima edición de los Premios Emmy donde han recaudado hasta 12 nominaciones entre ellas las de Mejor Serie de Drama o Mejor Actor para Regé-Jean Page. Actualmente están rodando la temporada 2 de la serie por lo que no será mucha la representación de los actores en la gala que se producirá el 19 de septiembre.

Pero, antes, la actriz Nicola Coughlan, que interpreta a Penelope Featherington, ha ofrecido una extensa entrevista a 'ET' donde ha revelado muchos detalles de la ficción.

"Es algo tan emocionante cuando haces una serie que todos ven y con la que se conecta. Pero el nivel en el que la gente se conecta con Bridgerton y la escala es realmente alucinante", explica sobre el boom que ha tenido. "Creo que sentimos mucho amor por parte de los fans de la serie y el apoyo. Además, el libro en el que se basa esta temporada es como el gran favorito de los fans", dice sobre 'El vizconde que me amó'.

Jonathan Bailey y Phoebe Dynevor como Anthony y Daphne Bridgerton | Netflix

"Cuando haces la temporada 1, no sabes si se hará una temporada 2, pero pensamos, 'Realmente espero que tengamos la oportunidad de contar esa historia porque a la gente le encanta'. Y Kate es un personaje tan fogoso", bromea Coughlan sobre el nuevo personaje que interpreta Simone Ashley ('Sex Education') y será el nuevo interés amoroso de Anthony Bridgerton.

"Es una mujer fuerte e independiente. Realmente queríamos llegar a eso y el hecho de que podamos contarlo es un verdadero privilegio. Creo que también está la diversión de una segunda temporada que no tienes que hacer la exposición para ser como, 'Este es el mundo de Bridgerton'. La gente entiende lo que es Bridgerton ahora, y se ha convertido en este fenómeno, que es una locura. Pero sí, la gente sabe hacia dónde se dirige, pero no está preparada", afirma sobre lo que está por venir.

"Daphne y Anthony tienen una relación tan buena y él se involucró tanto con ella y el Duque que ahora Daphne va a decir: 'Quiero hacer lo que estás haciendo. Voy a resolverlo' y están sucediendo muchas cosas. Es extremadamente dramático", comenta la actriz sobre el papel que tendrá ahora el personaje de Phoebe Dynevor ya que el Regé-Jean Page no estará.

Un momento muy dramático

"Claudia Jessie, que interpreta a Eloise Bridgerton, literalmente se sentó ayer en mi tráiler y dijo: 'La gente va a morir cuando esto suceda y van a morir cuando esto pase y no van a creer que se amplió... Es muy épico este año, siento que así es como lo describiría. Pero sí, el duque está ocupado. El duque interpreta a James Bond en 1814, así que eso es lo que está haciendo. Voy a hacer que lo escriban. Aún no está en el guión, ¡pero lo haré!", bromea.

Además, Jonathan Bailey, quien interpreta a Anthony, ya comentó que esta entrega iba a ser mucho más "sexy" que la anterior, algo que tiene el listón bastante alto.

"La química es bastante importante, puedo decir eso. Quiero decir, para Penélope no tanto...", puntualiza sobre su personaje. Aunque comenta que "puede estar llegando". "Hay un libro dedicado a Penélope, así que llegará allí. En la actualidad, todavía es una flor de pared. Es una mujer trabajadora. Es una mujer independiente en Regency London, así que está haciendo mucho".

"Es mucho más picante, diré. Definitivamente ves más lados de ella. Descubrimos al final de la temporada 1 [que ella es Lady Whistledown], eso está ahí, pero no podemos explorarlo. Siento que el mundo de Bridgerton ha crecido y vas a ver muchas más facetas de ella. Es una chica atrevida", añade ded Penelope.

Por último, habla sobre el posible cameo que se ha rumoreado que puede protagonizar Regé-Jean Page aunque afirma: "no que yo haya escuchado". "Ellos también podrían sorprendernos. No he visto nada que refleje eso, pero podría suceder. ¡Han sucedido cosas más extrañas!", concluye.

