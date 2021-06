"Ardo por ti": Phoebe Dynevor habla con Regé-Jean Page sobre este momento que vivieron en 'Los Bridgerton'

Los actores Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page se han convertido en unas estrellas gracias a sus papeles como Daphne Bridgerton y Simon Basset en la conocida serie 'Los Bridgerton'.

Recientemente, en una entrevista para el medio 'Variety', ambos se sentaron a discutir sobre una de las escenas de la serie que más ha dado de qué hablar entre los fans.

La pareja admitió que ambos estaban atónitos por la reacción febril de la audiencia a la forma especial en que el personaje de Dynevor, le dice al duque de Hastings que está enamorada de él.

"No tienes idea de qué frases le van a importar a la gente", mencionaba la actriz, asintiendo con la cabeza hacia el momento icónico en el que dice: "Ardo por ti".

Phoebe aseguró que nada más leer en el guion esa línea ya sabía que iba no pasaría desapercibida: "Cuando leí la frase me sorprendió. En cuanto vi 'Ardo por ti' en el guion dije: 'Esto es de lo que la gente va a hablar'".

Entonces Page intervino mencionando que muchos de los fans piensan de forma errónea que esa frase la tendría que haber dicho su personaje y no el de Dynevor. "No digo, 'Ardo por ti'. No está en mi guion", aclaraba.

Los actores también hablaron sobre la elección final de pronunciar la frase de una manera interrogativa. Phoebe explicó que quería hacer que el diálogo sonara "lo más real posible".

"No hay otra forma de jugar a decir una frase como esa que convertirla en un sentimiento interno", aclaraba.

A su vez, la directora cinematográfica Sheree Folkson, también presente en la entrevista, mencionó sobre las escenas sexuales de la serie: "Es mucho más sexy ver la anticipación del sexo que el sexo real. Así que solo quería alargarlo tanto como pudiera. Tener que desabrochar los cordones y los botones, lo retrasa".

