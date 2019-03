News Corporation gana un 71,75 por ciento más en su primer semestre fiscal

News Corporation, uno de los mayores grupos de medios de comunicación del mundo, ganó 1.417 millones de dólares (54 centavos por acción) entre julio y diciembre de 2010 (su primer semestre fiscal), lo que supone un 71,75% más respecto al mismo periodo del año anterior.



Este gigante de la comunicación, que controla entre otros los diarios 'The Wall Street Journal' y 'New York Post', difundió tras el cierre de la Bolsa de Nueva York sus resultados de la primera mitad de su ejercicio fiscal, en la que sus ingresos subieron un 1,91% interanual, para quedar en 16.187 millones de dólares. Sólo entre octubre y diciembre (su segundo trimestre fiscal) la compañía ganó 642 millones de dólares (24 centavos por acción), 2,5 veces más que el beneficio acumulado un año antes, al tiempo que su facturación registró también un mínimo avance del 0,88% para quedar en 8.761 millones de dólares.



El grupo dirigido por Rupert Murdoch detalló que la mejora en sus cuentas se debe en gran parte a sus actividades en el ámbito de la televisión, que ayudaron a compensar las caídas registradas en otras áreas de actividad, como el cine. Además, explicó que en sus cuentas del segundo trimestre se incluye un gasto de 275 millones de dólares derivado, entre otras partidas, de los costes que está asumiendo para reestructurar Myspace, una red social que lideró el mercado hasta la irrupción de Facebook y que este mismo mes anunció el despido de la mitad de su plantilla.



"Los resultados del segundo trimestre de News Corporation demuestran el creciente vigor de nuestro negocio de canales de televisión en el mundo", defendió hoy Murdoch en un comunicado, en el que también destacó "el avance de los ingresos y ganancias a un ritmo de dos dígitos (superior al 10%) por la fortaleza de la facturación por suscripciones y el alza en la publicidad". Murdoch -con control también sobre Dow Jones y decenas de diarios en EE.UU., Reino Unido y Australia, entre otros- también expresó su satisfacción por la "continuada recuperación de los negocios de radiodifusión, incluidas las televisiones locales y Fox, que logró su mayor beneficio trimestral en dos años y medio".



PRESENTACIÓN MUNDIAL DE 'THE DAILY'

Estos resultados se difundieron el mismo día en que Murdoch presentó en Nueva York 'The Daily', el primer gran diario diseñado exclusivamente para leerse en un ordenador plano y aprovechar al máximo sus funciones multimedia, por lo que abandona un poco el formato de diario en la red. Murdoch pretende con esta apuesta -que costará 99 centavos de dólar a la semana- fijar las bases del futuro de la prensa escrita, que sufre la presión de la competencia de las nuevas tecnologías y el acceso gratuito a la información a través de internet. "Nuevos tiempos demandan un nuevo periodismo", resumió el multimillonario para presentar este ambicioso proyecto que confía sea el pionero de un nuevo tipo de prensa escrita, que prime los contenidos multimedia e interactivos.



Así, el primer número de 'The Daily' salió ayer tras la presentación, de momento de forma gratuita, y sólo a través de la tienda virtual iTunes, desde donde se puede descargar a un iPad, el ordenador plano o "tableta" de Apple que ya tienen cerca de 15 millones de personas.



En las operaciones electrónicas que tenían lugar tras el cierre de la Bolsa de Nueva York las acciones de este grupo subían un 0,9%, lo que se sumaba al avance del 2,6% logrado durante la sesión. Así, esta compañía se ha apreciado prácticamente un 10% en lo que va de año.