Netflix lanza el tráiler oficial de 'The Crown'

ESTRENO EL 4 DE NOVIEMBRE

La plataforma de vídeo online ha publicado un nuevo tráiler y el póster oficial de 'The Crown', que se estrenará el próximo viernes 4 de noviembre en todo el mundo. La serie, creada por Peter Morgan ('The Queen') cuenta con la dirección de Stephen Daldry ('Billy Elliot'). Inspirada en la galardonada obra 'The Audience', la ficción de Netflix narra la historia del comienzo del reinado de Isabel II, destacando momentos de intriga, romance y rivalidades políticas detrás de los acontecimientos ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX.