Netflix estrena por error la nueva temporada de 'House of Cards'

En un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de 'House of Cards' se calificó lo sucedido como de una filtración propia de Washington, en alusión a la trama de entresijos políticos que trata la serie, pero un portavoz de la compañía aclaró posteriormente que se trató de un "error técnico".



Netflix retiró todos los episodios en apenas 20 minutos tras su anticipado estreno, aunque los usuarios que ya estaban viendo algún episodio pudieron terminarlo, según dijo The Hollywood Reporter. 'House of Cards' cuenta las luchas de poder en Washington y se centra en la figura del ambicioso Frank Underwood (Kevin Spacey) y su igualmente maquiavélica esposa Claire (Robin Wright).



La publicación adelantada de 'House of Cards' generó mucha expectación en las redes sociales justo a falta de dos semanas para su estreno oficial, lo que llevó a algunos medios a especular con que la filtración fuera una estrategia de promoción.