"We're just getting started" ("Solo estamos empezando" en inglés) es el reclamo del nuevo cartel de 'The Walking Dead'. La serie de AMC estrena la séptima temporada el próximo 23 de octubre y tras lanzar un nuevo tráiler con el Rey Ezekiel como protagonista, es turno de Negan y su inseparable bate Lucille.

El nuevo cartel no ofrece ninguna pista, pero deja claro que no hemos visto nada todavía y que Los Salvadores tienen muchas cosas preparadas para Rick y su grupo.