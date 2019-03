¿Necesita Frank Underwood un nuevo nombre para 'House of Cards'?

Una nueva polémica se cierne en torno a 'House of Cards', la serie de Netflix protagonizada por Kevin Spacey. Una compañía de Massachusetts ha asegurado ante las cortes que posee el registro del nombre de House of Cards, y quiere que la compañía deje de utilizar la frase, así como destruir cualquier material físico o digital que incluya la misma.



D2 Holdings, una empresa con sede en Massachusetts, asegura poseer el registro legal del nombre de la serie. Los responsables de D2 aseguran que MRC II Distribution Company, la distribuidora de series, no registró la marca y que por lo tanto la propiedad intelectual de la misma les corresponde.



La empresa ha presentado una demanda por violación de una marca registrada, así como por competencia desleal, aunque en ningún momento se menciona el nombre de Netflix en la acusación. Según explica la demanda, MRC ha solicitado en varias ocasiones el derecho de explotación del título, y siempre ha sido rechazado por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.



"A pesar de los repetidos fracasos de MRC para obtener el registro de marca de 'House of Cards', debido a la inscripción previa existente para la misma, la marca 'House of Cards' es propiedad de otras entidades", afirma el abogado de D" William C. Saturley.



D2 afirma que realizó el registro de 'House of Cards' para productos y servicios en 2009, y sólo ha autorizado a la empresa Granary Way Media para su explotación. GWM produce un programa radiofónico llamado 'House of Cards' que habla sobre la industria del juego y los casinos.