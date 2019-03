'NCIS: New Orleans', 'Madam Secretary' y 'Scorpion' tendrán nueva temporada en CBS

'NCIS: New Orleans', 'Madam Secretary' y 'Scorpion' son las ficciones de la CBS que renovarán de cara a la próxima temporada tal y como apunta el portal Entertainment Weekly.



La presidenta de entretenimiento de la CBS, Nina Tassler fue la encargada de dar la noticia durante el tour de prensa de invierno de los TCA donde aseguró que "estas nuevas series dramáticas han causado un gran impacto en noches clave de la semana. Creativamente diferentes, las series han sido respaldadas por showrunners potentes y repartos increíblemente talentosos". Y es que las tres ficciones han resultado ser todo un éxito con 18.100.000 espectadores para 'NCIS: New Orleans', 14.900.000 para 'Madam Secretary' y 14.500.000 para 'Scorpion'.



Además de estas renovaciones, la CBS tiene preparado para esta temporada el estreno de 'Battle Creek', la nueva serie de David Shore y Vince Gilligan (creador de 'Breaking Bad') y 'CSI:Cyber'. Por otra parte, la cadena tiene todavía pendiente el estreno de la comedia 'The Odd Couple' de Matthew Perry.