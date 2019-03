NBC confirma 'The New Normal', 'Revolution' y 'Save Me'

Mayo llega cargado de novedades en las producciones estadounidenses. A mediados de mes las networks más importantes de EEUU (NBC, CBS, ABC, The CW y Fox) anuncian sus novedades y las series que continúan en parrilla y las que ya no se volverán a ver.



La NBC ha empezado a dar datos sobre la nueva programación que prepara y, de momento, ha anunciado varios estrenos. Las ficciones 'The New Normal', 'Revolution' y 'Save Me' se podrán ver en la próxima temporada.



'The New Normal' y 'Revolution' son los nuevos proyectos de nombres tan importantes para la televisión como Ryan Murphy y JJ Abrams, creadores de 'Glee' y 'Lost', respectivamente.



JJ Abrams vuelve a NBC con 'Revolution' tras fracasar con 'Undercovers'. En este nuevo proyecto estará acompañado de Eric Kripke, conocido por trabajo en 'Supernatural'. 'Revolution' se trata de un thriller de aventura épica centrado en una familia que trata de reunirse en un mundo post apocalíptico.



Y Ryan Murphy, que continúa con la segunda temporada de 'American Horror Story', vuelve a trabajar con el guionista de 'Glee' Ali Adler para 'The New Normal'. Andrew Rannells y Justin Bartha interpretan a la pareja gay protagonista de la ficción.



Otras series que lanzará en la próxima temporada NBC serán 'Save Me', una comedia protagonizada por Anne Heche, y 'Go On', con Matthew Perry.



LIFETIME RENUEVA 'THE CLIENT LIST'

Una sorpresa ha sido la rápida renovación de la nueva ficción de Lifetime, 'The Client List', protagonizada por Jennifer Love Hewitt.