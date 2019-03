Natalie Portman imita a Eleven (Millie Bobby Brown) en 'Stranger Things'

Después de que saliera a la luz el sorprendente parecido que Millie Bobbie Brown comparte con Natalie Portman, la actriz de 'Cisne Negro' ha decidido satisfacer a todos los fans protagonizando un divertido vídeo en Saturday Night Live.

Portman se ha puesto en la piel de once en 'Stranger Things', papel que interpreta Millie Bobbie Brown. En el vídeo podemos ver cómo la joven recluta a Mike (Finn Wolfhard en la serie) para encontrar juntos a otras personas con poderes como ella, y así demostrar que no está sola. Si en la segunda temporada descubrimos a Ocho, ahora Once conocerá también a Trece y Nueve, pero cada uno tiene poderes psíquicos distintos.

El rodaje de la tercera temporada de 'Stranger Things' ya ha comenzado y lo único que sabemos hasta la fecha es que se estrenará a finales de 2018 o principios de 2019. ¡No te pierdas el vídeo!