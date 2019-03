'Narcos' ficha a Javier Cámara

El cartel de Cali será el protagonista de la tercera temporada de 'Narcos', que tendrá más acento español que las anteriores. Según informa Teleprograma, la serie de Netflix ha fichado a Javier Cámara.

Cámara interpretará a un misterioso y peligroso narcotraficante en la tercera entrega de la serie. Se unirá a Alberto Ammann ('Celda 211'), que da vida al narcotraficante Pacho Herrera desde la primera temporada.

'Narcos' será la segunda serie internacional en la que trabaja Javier Cámara, ya que el actor ha participado en la producción de HBO 'The Young Pope', dirigida por Paolo Sorrentino.

Junto a Cámara también veremos en la tercera temporada de 'Narcos' a los actores Arturo Castro ('Broad City'), Kerry Bishé ('Halt and Catch Fire'), Michael Stahl-David ('Show me a hero') y Matt Whelan ('Go Girls').