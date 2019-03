Muere Jackson Odell, actor de 'Modern Family' y 'The Goldbergs'

Jackson Odell, actor de 'Modern Family' y 'The Goldbergs', ha muerto a los 20 años. El cuerpo del intérprete y músico fue hallado muerto en su casa de Tarzana (California) este jueves, aunque no ha trascendido hasta el domingo. Las causas de su muerte no han sido comunicadas por el forense de Los Ángeles, según informa The Hollywood Reporter.

La familia ha comunicado el fallecimiento a través de un comunicado colgado en Twitter: "La familia Odell ha perdido a nuestro amado hijo y hermano, Jackson Odell. Él siempre será para nosotros una luz y un alma brillante, amorosa y llena de talento. Todavía tenía mucho que compartir (...) Ahora queremos dar en privado algún sentido a esta inconmensurable pérdida".

Jackson Odell interpretó a Ari Cadwell en la comedia 'The Goldberg' y fue Ted Durkas en varios capítulos de 'Modern Family'. Odell también había participado en series como 'Arrested Development' o 'iCarly'.

Varios miembros del reparto de 'Modern Family' han mostrado su consternación en redes sociales con varios sentidos mensajes.