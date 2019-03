Muere Rachael Bland, la presentadora de la BBC con cáncer que se despidió de la audiencia anunciando que le quedaban unos días de vida

La historia de la enfermedad de Rachael Bland, una presentadora de la BBC, se hizo viral a comienzos de esta semana cuando decidió despedirse de la audiencia de su famoso podcast 'You Me and Big C', donde narraba el tratamiento contra el cáncer que padecía. Ahora conocemos que la joven periodista ha fallecido.

Rachel, de 40 años, fue diagnosticada a finales de 2016 y hace unos meses descubrió que su tipo de cáncer de mama no tenía cura. "En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que el momento ha llegado, amigos. Y de repente", explicó Bland en Twitter este mismo lunes. "Me han explicado que solo tengo dos días. Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido".

Apenas 48 horas después de ese mensaje hemos conocido la noticia de su fallecimiento. Rachael Bland estaba casada y tenía un hijo de tres años, Freddie. Su marido Steve publicó el siguiente mensaje: "Estamos devastados, pero ella querría que agradeciese a todos los que se interesaron por su historia o enviaron mensajes de apoyo. Nunca sabréis cuánto significaban para ella".