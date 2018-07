El actor George Jongejans, más conocido por George Gaynes, ha muerto a los 98 años en North Bend (Washington). Su muerte este lunes fue confirmada al diario 'The New York Times' por su hija, Iya Gaynes Falcone Brown.



Este actor finlandés saltó a la fama en los años 80 gracias a la comedia televisiva 'Punky Brewster', donde interpretaba al padre adoptivo de la peculiar protagonista. Otro de sus grandes papeles fue el despistado y desternillante comandante Eric Lassard en la saga cinematográfica 'Loca academia de policía'.



Nacido en Helsinki en 1917, Gaynes comenzó su carrera en los escenarios de Broadway en los años 1950 y 60, aunque fue en la televisión donde empezó a darse a conocer de forma masiva.



En la serie 'Punky Brewster' (1984-1986) Gaynes interpretó a Henry Warnimont, un hombre viudo al que le cambia la vida cuando se encuentra a una niña abandonada (Soleil Moon Frye) y se convierte en su padre adoptivo.



Ese papel lo consiguió tras intervenir en, posiblemente, su película más notable: 'Tootsie' (1982), donde sentía una gran atracción por Dorothy Michaels, el personaje travestido de Dustin Hoffman.



Previamente apareció en numerosas series de televisión como 'The Defenders', 'Misión imposible', 'Bonanza', 'Mannix', 'Hogan’s Heroes', 'The Six Million Dollar Man', 'Hawaii 5-0' y 'Chicago Hope'.



En 2003 se retiró tras participar en la comedia 'Just Married', donde compartía escenas con Ashton Kutcher y Brittany Murphy.