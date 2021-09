Muere a los 66 años Gregg Leakes, el marido de NeNe Leakes ('Real Housewives of Atlanta')

NeNe Leakes ha tenido una faceta como actriz con papeles menores en series como 'Glee' o como protagonista en 'The New Normal', pero donde destaca realmente ahora mismo es en el reality 'The Real Housewives of Atlanta'. Aunque ahora, la estrella es noticia por algo terrible: su marido Gregg Leakes, ha fallecido.

El marido de NeNe Leakes, según confirma Page Six, ha muerto de cáncer de colón con solo 66 años. "Hoy, la familia Leakes está profundamente dolorida, con el corazón roto. Después de una larga batalla contra el cáncer, Gregg Leakes ha fallecido pacíficamente en su casa rodeado de todos sus hijos, seres queridos muy cercanos y su esposa NeNe Leakes", ha dicho el representante de la pareja en un comunicado de prensa.

"Les pedimos que oren por la paz y la fortaleza de su familia y les permitan llorar en privado durante este momento muy, muy difícil", añade, pidiendo privacidad y buenas palabras para con la familia de Gregg. Durante el fin de semana pasado, NeNe ya adelantó que la enfermedad de su marido no iba bien: "Mi marido está haciendo la transición al otro lado", aseguró.

Gregg fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 en 2018, que entró en remisión después de someterse durante seis meses a quimioterapia. Pero en junio, las cosas empeoraron, y NeNe reveló que el cáncer había vuelto de nuevo. "Me encantaría que todos rezaran por Gregg. Sería hermoso. Rezen por su fuerza. Y rezen por mi también", rogó entonces públicamente.

El matrimonio se casó en 1997 y, aunque se divorciaron en 2011, se volvieron a casar en 2013. Además, compartían un hijo de 22 años, Brentt.

Poco antes de su muerte, el hijo de la pareja compartió un emotivo mensaje en Instagram: "Pasa tiempo con tus seres queridos cada vez que puedas. El tiempo es tan... pero valioso. No puedo expresarlo. Estoy aprendiendo de la manera difícil viendo a mi papá pelear todos los días. Por favor, ve a crear recuerdos con tu gente", escribió Brentt.

Después de la noticia del fallecimiento de Gregg, el presentador Andy Cohen y Cynthia Bailey le enviaron sus condolencias a NeNe a través de las redes sociales, así como también lo están haciendo otros compañeros y excompañeros.