"You know nothing, Jon Snow", fue la frase estrella del personaje que interpretó Rose Leslie en 'Juego de Tronos'. Pero se ha vuelto en contra, porque ahora Kit Harington sabe demasiado...

La actriz acudió al programa 'Late Night' que presenta Seth Meyers como promoción de la segunda temporada de 'The Good Fight'. Aunque resulta imposible no preguntar por 'Juego de Tronos'.

"No quiero saber nada de lo que pasa a través de sus ojos ni nada por el estilo, así que lo mando a hacer las maletas", dijo entre risas cuando Meyers le preguntó si Kit Harington le había contado algo.

Rose Leslie contó que cada vez que Harington recibe un nuevo guión de la serie de HBO, lo echa de casa. "Puedo leer sus expresiones faciales. Si se pone rígido entonces sé 'mmmm, alguien muere'. Así que un poco como que lo echo", explicó Leslie.

No sabemos si Leslie aguantará hasta 2019 sin averiguar lo que pasará en la temporada final de la serie de HBO. El resto de los mortales, sí que tendremos que conformarnos con ver pasar los días hasta que se estrenen los capítulos finales de 'Juego de Tronos'.