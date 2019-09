'Friends' nos ha dado 10 años de momentos increíbles y ahora que celebramos su 25 aniversario un montón de secretos están siendo desvelados. Muchos de los momentos más memorables de la serie se han dado gracias a improvisaciones de los mismos actores, como por ejemplo, el triffle de Rachel con carne el Día de Acción de Gracias.

Esta vez, gracias al libro de Saul Austerlitz 'Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era' vamos a poder descubrir cientos de curiosidades de la serie y gracias a InStyle, hemos podido saber que uno de los grandes momentos de Ross fue creado a partir de un error de David Schwimmer. Te contamos todos los detalles en el vídeo de arriba.

