Modern Family triunfa entre los críticos de televisión

En lo que parecía la continuación de la entrega de premios Emmy del año pasado y como una predicción de lo que podía pasar este año, 'Mad Men' y Modern Family vuelven a triunfar en los premios de la crítica de televisión estadounidense. El evento ha sido organizado por la Asociación de Periodistas de Televisión. Las dos series se han alzado con los premios a Mejor Drama y Mejor Comedia durante la gala celebrada en Beverly Hills este lunes por la noche.



Los publicistas de la Avenida Madison de 'Mad Men' (AMC), se han hecho con tres premios de la crítica. Jon Hamm ha ganado el premio a Mejor Actor de Drama, arrebatándoselo a Steve Buscemi (Boardwalk Empire) y a Michael C. Hall (Dexter). Christina Hendricks ha hecho lo propio como Mejor Actriz de Reparto. De esta forma, después de tres años ganando el premio a mejor serie de drama, sus actores por fin consiguen un premio.



La comedia Modern Family, que estaba nominada en seis categorías (entre ella una candidatura triple en la categoría de Mejor Actor secundario), se ha llevado el premio a Mejor Serie de Comedia. Eric Stonestreet, que ganó el premio a Mejor Actor de Comedia, se ha visto superado por el sublime Neil Patrick Harris, protagonista de Cómo conocí a vuestra madre.



En el lado de la comedia, otros premiados han sido Jim Parsons por su papel en The Big Bang Theory, Tina Fey por '30 Rock' y Busy Philipps por su papel en 'Cougar Town', la serie de Courtney Cox.



El premio a la Mejor Actriz de Drama fue a parar a las manos de Julianna Margulies por su papel en The Good Wife, imponiéndose a Anna Torv ('Fringe'). Quien sí se ha llevado un premio ha sido su compañero de serie, John Noble, en la misma categoría que Margulies, pero masculina, por su interpretación de Walter Bishop en 'Fringe'.