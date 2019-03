‘Modern Family’ y ‘Boardwalk Empire’ triunfan en los premios SAG 2012

En el campo televisivo se repitió la tónica del año pasado y 'Boardwalk Empire' y 'ModernFamily' ganaron las categorías de mejor reparto de una serie de drama y de comedia, respectivamente.



Entre los nominados en la 18 edición de estos galardones estaba el mexicano Demián Bichir, que competía en la categoría de mejor actor por "A Better Life", la argentina Bérénice Bejo nominada como mejor secundaria por "The Artist" y la colombina Sofía Vergara, que optaba a mejor actriz de telecomedia por "Modern Family".



"Boardwalk Empire", truculenta historia de gángsters ambientada en Atlantic City, estuvo de enhorabuena por partida doble, ya que su protagonista, Steve Buscemi, encadenó igualmente una nueva victoria como mejor actor de drama por segundo año consecutivo.

Jessica Lange fue recompensada con el título de mejor actriz dramática en una teleserie por "American Horror Story".



Los premios interpretativos en comedia recayeron en dos habituales ganadores, Alec Baldwin que se llevó un sexto premio SAG de mejor actor por "30 Rock" y la incansable Betty White, quien a sus 90 años recogía el galardón de mejor actriz por "Hot in Cleveland", tal y como ya ocurrió en la gala de 2011.



PREMIOS PARA EL CINE

"The Help" se llevó el premio al mejor reparto en un largometraje, equivalente en los SAG al título de mejor película, así como dos victorias más interpretativas, uno para Viola Davis como mejor actriz principal y otro para Octavia Spencer como mejor secundaria.



La cinta, que trata sobre el racismo en los estados del sur de EEUU a principios de los años 60, sorprendió al imponerse a la favorita "The Artist", producción de cine mudo y en blanco y negro que rememora la transición al cine sonoro en Hollywood, y gana opciones para los Óscar.



"The Artist" se tuvo que conformar con el premio a mejor actor que fue a las manos de Jean Dujardin, un éxito inesperado cuando todo apuntaba a que George Clooney, quien va por delante en las quinielas a los Óscar en esa categoría por "The Descendants", conseguiría la mayoría de los votos de sus compañeros del sindicato.



El veterano Christopher Plummer sí cumplió con las expectativas y se llevó a casa el premio de mejor actor secundario.



Tanto Plummer como Spencer consolidaron hoy sus más que sólidas opciones de lograr una estatuilla en la gala de los Óscar del 26 de febrero después de sumar el SAG a sus triunfos en los Globos de Oro y en los "Critics' Choice Awards".



Paul Giamati y Kate Winslet consiguieron sendas victorias como mejor actor y actriz en un telefilme o miniserie por "Too Big to Fail" y "Mildred Pierce", respectivamente.



Los premios SAG se entregaron en una ceremonia celebrada en el "Shrine Exposition Hall" de Los Ángeles.