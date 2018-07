Miranda Otto ficha por '24: Legacy'

La cadena Fox está completando el reparto de su nueva serie, '24: Legacy', que no tendrá a Jack Bauer ni su equipo como protagonistas, sino que contará con un grupo nuevo de personajes.



Miranda Otto se une al reparto de la ficción que protagonizará Corey Hawkins ('The Walking Dead'). La actriz es conocida por sus papeles en 'El Señor de los Anillos' y más recientemente en 'Homeland'.



Eric Carter (Corey Hawkins) acaba de regresar a los Estados Unidos. Este no volverá solo puesto que los problemas a la nación volverán con el propio protagonista. El personaje se unirá a la Unidad Contra el Terrorismo (CTU) para salvar su propia vida y parar lo que podría llegar a ser uno de los ataques terroristas más importantes de la historia de los Estados Unidos.