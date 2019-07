Miley Cyrus allá en 2006 era también 'Hannah Montana' rompiendo récords de audiencia para Disney Channel, y convirtiéndose en una estrella del pop que no ha dejado de ser desde entonces. Sólo que no de la misma manera…

El momento de la serie en que se quita la peluca frente a millones de personas, fue una ruptura en toda regla, y desde entonces no ha dejado de romper barreras, además, de las maneras más excéntricas. En una entrevista a ELLE ha confesado el motivo por el que se despidió de ' Hannah Montana' con 18 años, y dejó atrás ese pasado tan exitoso, construyéndose como persona adulta.

"En una ocasión, cuando tenía 18 años, sí que quise dejar de ser Hannah porque me sentía ridícula. En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa maldita peluca rubia. Era extraño. Era como si... me hubiera vuelto mayor de repente".

¿Te acuerdas del show que dio con la manopla de béisbol gigante en la gala de los MTV Video Music Awards en 2015? Por entonces ya había salido a la luz temas como Wrecking Ball, y ese fue el momento cúspide de sus actos provocativos. A muchos les costó asumir que Hannah ya llevaba tiempo enterrada. Y esto siempre suscitó todo tipo de críticas para su amplio público. Pero a pesar de su extravagancia, Miley Cyrus no ha dejado de preocuparse por el choque provocado tras su cambio.

"En una ocasión me coloqué entre bambalinas en Disneyland, y Peter Pan estaba fumando un cigarrillo. De pronto supe que esa era yo, que yo también estaba destruyendo una fantasía. Eso es lo mismo que sentí cuando se publicó el vídeo en que aparecía fumando una pipa de marihuana, pero al final yo no era solo una mascota de Disney. También era una persona".

Ocho años después del final de la serie Disney, Miley se ha reconciliado con su vida pasada como estrella infantil, "al final, cuando oyes a Cardi B decir que ella escuchaba las canciones de Hannah mientras estaba en el instituto, no deja de resultar agradable. Ese tipo de cosas sí que me hacen feliz" y nos ha sorprendido con gestos maravillosos como el que tuvo en el 13 aniversario de la serie.

