El miedo triunfa en la pequeña pantalla

¿Quién no pasó miedo la temporada pasada con 'American Horror Story'? ¿O quién no ha soñado con los zombies de 'The Walking Dead' después de ver uno de sus capítulos? El terror engancha y lo demuestran el éxito que ambas series han tenido en las televisiones de medio mundo. Con motivo de la celebración de la noche más terrorífica del año, repasamos algunas de las series que más miedo dan.



'American Horror Story' fue toda una sropresa la temproada pasada, por lo que este año no podía faltar una nueva entrega del último éxito de Ryan Murphy. Pero esta vez ha cambiado el escenario y tiene lugar en un asilo para dementes en los años 60.



La vuelta de 'American Horror Story: Asylum' al canal de cable FX fue vista por 3,85 millones de espectadores y unos demográficos de 2,2 puntos. Esta nueva temporada cuenta con Jessica Lange, aunque la actriz dice adiós a Constance para dar vida a la hermana Jude.



EL DIABLO VUELVE A UNA TELEVISIÓN LLENA DE ZOMBIES

Uno de los estrenos de temporada ha sido '666 park Avenue'. Su nombre deja lugar a pocas dudas: sí, el demonio es el protagonista. Y está interpretado nada más y nada menos que por Terry O'Quinn, quien provocara más de un escalofrío al ver 'Perdidos'.



Aunque quien más miedo meten en televisión desde que regresaran el pasado 14 de octubre son los zombies de 'The Walking Dead'. La serie de AMC arrasó en el estreno de su tercera temporada con 11 millones de espectadores en EEUU.



LAS FAMILIAS QUE MÁS MIEDO DAN: LOS MONSTER Y LOS SIMPSON

Un clásico de Halloween es la familia Monster. La cadena NBC encargó a Bryan Fuller ('Pushing Daisies') el remake de la famosa familia, que está protagonizado por Jerry O'Connell y Portia de Rossi como los patriarcas de 'Los Monster'. Pero finalmente, a NBC no le ha convencido la serie y canceló la grabación. El piloto será emitido dentro del especial que emitirá la cadena en la noche de Halloween.



Aunque para clásico, el capítulo especial que cada año emite Los Simpson sobre Halloween nunca deja de sorprender a los espectadores. Y eso que ya va 25 años... Por estos especiales han pasado desde pelucas asesinas hasta extraterrestres, sin olvidar a los vampiros y zombies.