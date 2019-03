Michelle Obama bailará country en 'Nashville'

Michele Obama, la Primera Dama de Estados Unidos, aparecerá en un episodio de la serie 'Nashville', según ha comunicado ABC. La esposa del presidente de Estados Unidos tendrá el papel de Primera Dama en el episodio que se emitirá el 7 de mayo.



Obama hará su aparición en la serie junto con Kellie Pickler, una cantante de música country que participó en 'American Idol' y fue la ganadora de 'Dancing With the Stars' en el año 2013. En 'Nashville', la cantante Rayna Jaymes, interpretada por Connie Britton, pide ayuda a Michelle y a Kellie para que le ayuden a organizar un concierto de beneficencia en Fort Campbell.



Pero 'Nashville' no es la única serie en la que la Primera Dama tendrá un papel, la comeida 'Parks and Recreation' también contará de la presencia de Obama, en un episodio que será emitido el 24 de abril en la NBC.