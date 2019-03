Michael Phelps y Ryan Lochte cambian las piscinas por los estudios de televisión

Phelps podrá demostrar sus dotes en el green frente a las cámaras del reality The Haney Project. El programa del Canal Golf sigue al entrenador de Tiger Woods,Hank Haney, en su intento por enseñar a las celebridades a dominar el juego del golf. "Estoy entusiasmado con este proyecto y estoy deseando trabajar con Hank y ver qué podemos hacer juntos en el campo de golf", comentó Phelps sobre su participación.



"Al entrar en este nuevo capítulo de mi vida, creo que voy a ser capaz de cambiar mi competitividad por cualquier cosa que me proponga y el golf es una de las cosas en las que me quiero centrar", dijo Michael Phelps -el hombre que 22 medallas se ha convertido en el deportista mas laureado en la historia de los Juegos Olímpicos- quien siempre ha deseado tener tiempo para su otro deporte favorito.



Por su parte, el que ha sido su rival dentro del agua -y amigo íntimo fuera de la piscina- Ryan Lochte ha recibido numerosas ofertas de distintos realities, pero él ya ha expresado su deseo por participar en el programa de bailes Dancing With the Star -donde querría enfrentarse a Michael Phelps- y también en The Bachelor.



"No puedo dar nombres, pero dos realities han hecho varias ofertas y con uno de ellos estamos negociando", dijo el representante de Lochte. Ryan Lochte parece no perder su popularidad a pesar de la polémica que suscitó sus famoso "orín olímpico". Y es que el nadador declaró que se orinaba en la piscina olímpica, causando un verdadero revuelo en el que Phelps no dudó en defenderlo.