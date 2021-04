El doloroso mensaje de Regé-Jean Page tras salir a la luz que fue presuntamente rechazado en la serie 'Krypton' por ser negro

Regé-Jean Page se ha convertido en el actor del momento tras causar furor con su interpretación de Simon Basset, el duque de Hastings, en 'Los Bridgerton'.

La serie de Netflix le ha abierto las puertas de Hollywood a lo grande y ahora son muchos los proyectos que le están saliendo. Tanto que ha decidido no aparecer en la segunda temporada de 'Los Bridgerton' rechazando una enorme cantidad de dinero.

Pero, antes de lograr esta enorme fama, Regé-Jean Page luchaba por hacer un hueco dentro de la industria y eran muchos los castings a los que se presentaba para conseguir su gran oportunidad. Uno de estas audiciones a las que se presentó fue para dar vida a Seg-El, el abuelo de Superman, en la serie de 2018 de Syfy 'Krypton'.

Page se presentó al casting porque los creadores querían un casting no tradicional para el personaje y tras ver la prueba del actor les encantó su audición. Pero, ahora, el medio 'The Hollywood Reporter' ha publicado que finalmente Regé no logró hacerse con el papel porque Geoff Johns, ex copresidente de DC Films, rechazó la idea porque Superman no podía tener un abuelo negro, apunta el medio cintado.

Los representantes de Geoff Johns dijeron a 'THR' que se decidió escoger a un actor caucásico porque mucha gente iba a relacionar la serie con el personaje de Henry Cavill en 'El hombre de acero', aunque no hay ninguna relación entre la película de 2013 de Zack Snyder y la serie.

Ahora, Regé-Jean Page ha roto su silencio al respecto a través de un mensaje en Twitter donde, aunque no habla expresamente de esto, se entiende que es su respuesta tras enterarse de las últimas declaraciones: "Escuchar estas conversaciones duelen tanto ahora como entonces. Las aclaraciones casi duelen todavía más para ser sinceros. Yo sigo haciendo lo mío. Seguimos trabajando. Seguimos volando".

Seguro que te interesa:

Regé-Jean Page confiesa la impensable dificultad que tuvieron en las escenas de sexo en 'Los Bridgerton'