El mensaje de Lily Collins a su padre, Phil Collins, en medio de los rumores sobre su salud

La estrella de 'Emily en París', Lily Collins, está triunfando con esta serie y el reciente estreno de su temporada 2. En ella, la actriz de 32 años interpreta a una joven estadounidense que se muda a París, con el choque cultural que ello le implica.

En medio de su perfil de Instagram, en el que está acostumbrada a promocionar esta serie o mostrar su estilo de vida, ha compartido una emotiva publicación en honor a su padre, Phil Collins.

La estrella del rock cumplió el pasado 30 de enero 71 años y su hija le ha escrito un emotivo mensaje: "Feliz cumpleaños papá. Puede que ya no quepa en tus brazos ni me pueda sentar en tus hombros, pero sigues abrazándome con fuerza cuando más lo necesito". El ex-miembro de la banda Genesis estuvo casado con Jill Tavelman de 1984 hasta 1996, y entre medias tuvieron a Lily Collins.

"Puede que no pasemos tiempo juntos con tanta frecuencia, pero cuando estamos cara a cara, realmente te siento cerca. Puede que no siempre lo creas, pero confía en mí cuando digo que no importa la edad que tenga o lo que me depare la vida, siempre te necesitaré", se ha sincerado la actriz británica en una imagen de bebé en los hombros de su padre.

"Ya sea que te esté viendo orgullosa sobre el escenario o riéndonos juntos en casa jugando al Trivial, estaré eternamente agradecida por los momentos y recuerdos que compartimos. Especialmente los que ahora aprecio como adulta. Gracias por inspirarme y apoyar a la mujer que soy hoy", ha recordado la intérprete con unas cariñosas palabras. "Te amo hasta la luna ida y vuelta", concluyó.

Phil Collins, en uno de sus peores momentos

Phil Collins fue el batería y cantante de la banda de rock Genesis de 1970 a 1996. Entre medias, en 1981, el músico también se embarcó en una exitosa carrera en solitario. Gracias a ello, se convirtió en uno de los artistas con más discos vendidos del mundo, superando la cifra de 150 millones de discos vendidos. El inglés ganó ocho premios Grammy y hasta un Oscar a la Mejor canción original por su trabajo en 'Tarzán', de 1999.

No obstante, desde que publicó sus memorias en 2016, la imagen del músico ha ido de mal en peor. En ese momento, no gustó a su familia, incluida Lily, que detallara ciertos aspectos de su vida privada. Lo que tampoco ayudó cuando su tercera exmujer le acusó de falta de higiene extrema. En adición, existen rumores sobre su delicado estado de salud, lo que le ha impedido estar en reuniones de sus antiguos grupos. Llegó a decir que no podía ni sostener una baqueta.

Phil Collins | Getty

Lily Collins perdonó a su padre

En su libro titulado en España 'Sin filtro: Sin vergüenza, sin remordimientos, solo yo', Lily Collins confesó haber perdonado a su padre tras la complicada relación que tuvieron años atrás: "Te perdono por no estar siempre ahí cuando lo necesitaba y por no ser el padre que esperaba. Perdono los errores que cometiste. Todos tomamos nuestras decisiones y, aunque no excuso las tuyas, al final del día no podemos cambiar el pasado", escribió la artista.

