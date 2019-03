Melissa McCarthy volverá a interpretar a Sookie en 'Las Chicas Gilmore'

Al principio, cuando se anunció la vuelta de Lolerai y Rory Gilmore a Stars Hollow, la participación de Melissa McCarthy no estaba del todo clara. De hecho, la propia actriz declaró que no la habían llamado para volver a interpretar a Sookie, así que lo más probable era que no la viésemos en esta nueva entrega.

Parece que las cosas han cambiado, ya que la actriz dio la exclusiva de su regreso en el programa de Ellen DeGeneres.

La nueva temporada de 'Las Chicas Gilmore' constará de cuatro episodios. Cada uno de ellos estará ambientado en una estación del año diferente y tendrán una duración de 90 minutos.

Lauren Graham (Lorelai), Alexis Bledel (Rory), Scott Patterson (Luke), Sean Gunn (Kirk), Yanic Truesdale (Michel), Keiko Agena (Lane), Liza Weil (Paros), Milo Ventmiglia (Jess) y Jared Padalecki (Dean) completan el reparto del revival.