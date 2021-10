"Quería llorar": Mayim Bialik confiesa la ansiedad que sufría en 'The Big Bang Theory'

La presión que sufren muchas celebridades es atroz ya que se enfrentan a un sinfín de críticas y comentarios, no siempre positivos, sobre su trabajo. Las series de comedia no se libran de esto y menos aún una serie del calibre de 'The Big Bang Theory'.

A pesar de que pueda parecer un regalo caído del cielo poder ser parte del elenco principal de la serie, no todos pudieron disfrutar de la esta experiencia profesional de la misma manera. Mayim Baliak ha confesado que hubo momentos muy duros a lo largo del rodaje en el que sufría una gran ansiedad.

la actriz que interpretó a Amy desde la temporada 3 de la ficción lo ha confesado en su podcast, Bialik Podcast, mientras habla con su compañero de 'The Big Bang Theory' Kevin Sussman, quien encarnaba a Stuart. En esa conversación Mayim cuenta: "Mi nivel de ansiedad en torno a la actuación es muy muy elevado. Es un nivel de ansiedad muy alto".

"Y cuando intentaba hacer cosas como improvisar, cosas que eran más libres, me paralizaba. Literalmente me paralizaba. Era como si se formase un nudo repentino en mi garganta. Era horrible y había muchas lágrimas ahí. Quería llorar", sigue explicando.

Para terminar diciendo: "Me ha pasado alguna que otra vez cuando trabajaba en 'The Big Bang Theory'. Había veces que querían que se contase una broma, y yo estaba en plan, 'Oh, está bien, lo tengo. Lo haré en la próxima toma'. Entonces lo hacía, pero no estaba bien porque veías que la gente no se reía y sabes que eso no es gracioso. Normalmente puedo hacer entre cuatro y cinco tomas hasta que mi garganta empiece a hacer ese nudo".

Para superar esta ansiedad, la propia actriz ha compartido que está haciendo terapia y algo de meditación para lograr conciliar el sueño.

