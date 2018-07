Matthew Weiner dirigirá un episodio de 'Orange is the new black'

El primer proyecto televisivo de Matthew Weiner en la era post-'Mad Men' será dirigir un episodio en la cuarta temporada de 'Orange is the new black', la serie de Netflix creada por Jenji Kohan, según informa el portal The Hollywood Reporter.



Weiner y Kohan son amigos desde hace tiempo, de ahí que dirigir un capítulo del drama carcelario de Netflix suponga la vuelta del creador de 'Mad Men' a la televisión.



El episodio de 'Orange is the new black' en cuestión se está grabando actualmente. En palabras de Laura Prepon, Alex Vause en la serie: "Grabamos durante todo el día y aunque muchos directores podrían sentirse abrumados por esto, él no lo estaba y sabía exactamente lo que quería hacer. Con un reparto tan grande como el nuestro, tener un director que sabe lo que quiere hace todo mucho más fácil. Me encanta Matt, es increíble".