Matthew Perry y Courteney Cox, juntos en 'Go On'

Tras diez temporadas triunfales, el final de 'Friends' dejó a millones de seguidores un poco huérfanos. Los productores de 'Go On' saben que las reuniones ante las cámaras de sus protagonistas siempre son un éxito y han conseguido que Matthew Perry y Courteney Cox vuelva a reunirse frente a las cámaras.



Twitter ha permitido ver las primeras imágenes de la reunión de Perry y Cox en 'Go On'. Tanto los propios actores como la serie en su cuenta oficial han subido imágenes del esperado reencuentro entre los actores.



No se sabe cuando se emitirá este episodio, que se rodó el pasado martes gracias a varios 'tweets' de los actores como Matthew Perry que decía lo siguiente: "Courteney Cox estará grabando 'Go On' hoy...! Ella es fantástica, evidentemente. Y mi deseo de presumir delante de ella ha vuelto en su máximo esplendor".

Las reuniones de sus actores en otros proyectos siempre son noticia. La última que se ha producido es esta entre Chandler y Monica (Matthew Perry y Courteney Cox), el primero frente a las cámars desde que terminó 'Friends' en 2004.



La actriz interpretará un personaje que conocerá a Anne, el personaje de Julie White. Ésta tratará de relacionarla con Ryan, el personaje que interpreta Matthew Perry. El capítulo de 'Go On' no se verá hasta abril en las televisiones estadounidenses.



Otras reuniones que se han producido ante las cámaras entre los protagonistas de la serie han sido noticia. Jennifer Aniston y Courteney Cox tuvieron una escena subidita de tono en 'Cougar Town', la comedia que protagoniza Cox. Ambas también coincidieron en un capítulo de 'Dirt'. Y Lisa kudrow tuvo una sesión de terapia con David Schwimmer en 'Web Therapy'.