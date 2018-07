Matt Groening "ficha" por Netflix

El padre de 'Los Simpson', Matt Groening, se encuentra en conversaciones con Netflix para formar parte del nuevo proyecto de la plataforma de televisión online.



Los detalles del proyecto se mantienen, de momento, en secreto. Lo único que se sabe es que Groening creará y escribirá los guiones para este misterioso proyecto.



El catálogo de series de animación de Netflix es cada vez más ambicioso. Junto a 'BoJack Horseman', también destaca 'F Is for Family', a los que se unirá la adaptación del libro de 'Dr. Seuss, Green Eggs and Ham'.