'La maldición de Hill House': Henry Thomas, protagonista de 'E.T.', revela los momentos más duros de su infancia

El rostro de Henry Thomas fue durante los años 80 uno de los más famosos del momento tras protagonizar una de las películas más importantes de las últimas décadas, 'E.T.'.

El actor consiguió el papel de Elliot en la cinta de Steven Spielberg por la gran audición que hizo y tras el gran éxito que cosechó en todo el mundo parecía que Thomas tenía el camino hecho para triunfar sin problemas.

Pero nada más lejos de la realidad, y es que aunque el intérprete no ha dejado de trabajar en todos estos años no ha sido hasta ahora que ha vuelto a disfrutar de un otro gran éxito, tras ser uno de los fichajes estrella de la serie de terror 'La maldición de Hill House'.

Con motivo de este estreno el intérprete ha concedido una entrevista a Mail Online donde ha hablado de los duros momentos que vivió en su infancia. Y es que, una de las mayores dificultades que tuvo para mantener su carrera fue su familia.

"Parecía que conseguir un papel en la película era una cosa de una vez, y mis padres pensaban igual. Para ellos solo era cuestión de un momento de suerte. No se quisieron mudar. No querían cambiar nada. Mi madre no disfrutaba dejando la casa o incluso llevando zapatos, lo odiaba. Por lo que sentía un poco de presión de no introducirme por completo en ese mundo y seguir pegado a mi vida", empieza diciendo.

Para continuar declarando que llegó un momento en el que se plantó ante su familia y les dijo que necesitaba su ayuda si quería triunfar como actor: "Después ella comenzó a ser muy crítica porque solo conseguía papeles secundarios, 'No sé por qué no estás en el póster. Habla con tu gente'. Era un conflicto, pero ese tiempo tenía 17 años y decidí dar un paso adelante diciéndoles: 'Voy a hacerlo y no necesito tu ayuda, solo me estáis frenando'. Creo que eso fue más traumático para mi madre que para mí porque sentía que me estaba perdiendo".