En una entrevista con ET durante la alfombra roja de los SAG Awards, la actriz ha hablado de cómo encara su despedida de su personaje en la serie de HBO, al que lleva prestando su rostro desde 2011. Maisie Williams ha confesado que siente vértigo ante el final de 'Juego de Tronos': "[Arya] ha sido mi manta de seguridad y mi red anticaídas. Si no me salían ofertas de trabajo, o no me aceptaban para un papel, nunca me atormentaba mucho, porque siempre me quedaba 'Juego de Tronos'".

Tras la emisión de la octava temporada de la serie en HBO, Williams confiesa que será un momento "muy extraño, y muy excitante". "Podré encauzar mi carrera y tomar decisiones arriesgadas", dice la actriz.

Maisie Williams también habló de cómo afronta el rodaje del final de la serie: "Sólo estoy tratando de hacerle justicia en las últimas escenas. (...) Estoy tratando de moldear a Arya de una manera coherente a lo que he hecho hasta ahora, y poder darle un arco estupendo para el cierre, con el que espero que la gente esté contenta".