Maggie Smith dejará 'Downton Abbey' después de la sexta temporada

Maggie Smith podría dejar la serie 'Downton Abbey' tras la sexta temporada. Según una entrevista concedida al diario 'Sunday Times', Smith dijo que independientemente de lo que suceda con la serie, la sexta sería su última temporada. "Ellos dicen que ésta es la última, y no veo cómo podría continuar" comentó la actriz. "Quiero decir, desde luego, que no puedo seguir adelante. Que yo sepa, debo tener 110 años ahora. Estamos en la década de 1920", aseguró Maggie Smith, quien ha cumplido recientemente 80 años.



Smith interpreta a la condesa viuda de Grantham en la serie que en nuestro país puede verse en Nova. Violet es uno de los personajes más populares de 'Downton Abbey' gracias a su sentido del humor y a frases como "¿Qué es un fin de semana?". Maggie Smith ha recogido dos premios Emmy y un Globo de Oro por su interpretación en la serie.



Estas afirmaciones no toman por sorpresa a los espectadores de la ficción, que cada día ven más cerca el desenlace de la historia de la familia Crawley, ya que su creador, Julian Fellowes, se ha involucrado en un nuevo proyecto, esta vez para la cadena estadounidense NBC, llamado 'The Gilded Age' ('La edad dorada').