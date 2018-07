Maggie Smith continuará en 'Downton Abbey'

Unas palabras malinterpretadas han sido las causantes de que los medios se hicieran eco de que Maggie Smith iba a dejar 'Downton Abbey' tras la sexta temporada, la ficción en la que lleva involucrada cinco temporadas y que tiene confirmada la sexta. En nuestro país, Nova ha emitido la serie.



Smith realizó unas declaraciones al diario 'Sunday Times' en las que explicaba que no veía "cómo podría continuar. Quiero decir, desde luego, que no puedo seguir adelante. Que yo sepa, debo tener 110 años ahora. Estamos en la década de 1920".



Milk Publicity, la agencia de representantes de la serie, se apresuró a esclarecer la polémica sobre la marcha de la actriz y aseguró que Smith "siempre está contenta en las grabaciones comentando que quiere permanecer en la serie tanto como dure la misma".



Los seguidores de 'Downton Abbey' respiran ahora más tranquilos aunque muchos con la incertidumbre de no saber si la ficción renovará por una séptima temporada ya que su creador, Julian Fellowes se encargará de 'The Gilded Age' ('La edad dorada'), un nuevo proyecto para la estadounidense NBC.