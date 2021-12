Lucas Bravo, el chef Gabriel de 'Emily en París', denuncia la "presión" que sufre por la etiqueta de 'atractivo'

'Emily en París' ha estrenado su temporada 2 con más francés, más glamour y más líos amorosos después de una primera temporada que no dejó indiferente a nadie, para bien y para mal.

Sus protagonistas han regresado en esta nueva entrega con algún personaje nuevo como Lucien Laviscount, que terminará de completar el triángulo (¿cuadrado?) de Emily y el chef Gabriel.

El actor que interpreta al atractivo cocinero, Lucas Bravo, se convirtió en una sensación tras el estreno de la primera temporada y sus redes sociales explotaron de fans a las que conquistó con su papel. Sin embargo, el actor y modelo ha criticado el encasillamiento que está sufriendo.

Lily Collins y Lucas Bravo en 'Emily en París' | Netflix

Lucas ha dejado claro que no le gusta la manera en la que le tratan en la industria audiovisual por su físico, declarando a The Times que su apariencia de "rompecorazones" se ha vuelto en su contra, como recoge el Daily Mail.

"Soy como, este objeto cosificado de la mañana a la noche. Y me hizo tener vergüenza de mí mismo, porque cuando piensas en ese grupo y la gente que engloba, siempre ves a una persona sana, guapa y musculada. Y yo no soy eso", asegura el actor.

"No quiero ser perfecto. He estado trabajando en contra de esto. En Francia no quieren guapos, quieren caras rotas con personalidad", ha afirmado el intérprete de 33 años, que asegura estar teniendo problemas para conseguir otro tipo de papeles.

Y lejos de ser unas declaraciones anecdóticas, Lucas Bravo ha explicado que existe una cara B de lo que se ve en pantalla y cuenta que, aunque se mantiene en forma, su peso puede cambiar, lo que le provoca "mucha presión añadida para mantener las apariencias". Parece que lo de ser un galán francés no era exactamente el objetivo del actor.

