'Loki': El "pisapapeles" o cómo destrozar el corazón de los fans de 'Vengadores: Endgame' en un segundo

'Loki' era una de los proyectos de la nueva fase de Marvel más esperados, y no ha decepcionado. Su primer capítulo ya está disponible en Disney+ y ha demostrado ser diferente, divertida, y tan peculiar como su personaje protagonista.

Un Tom Hiddleston en estado de gracia retoma el papel del impredecible Loki, aunque esta vez el Dios del Engaño es el que se ve atrapado y sorprendido por el complicado mundo de la VTA, Agencia de Variación Temporal.

El capítulo conecta de forma directa con los acontecimientos de 'Vengadores: Endgame', pues fue durante el viaje en el tiempo de los héroes cuando Loki consiguió escapar con el Teseracto y perturbar así la línea temporal que le lleva a ser arrestado en la premisa de la serie.

Sin embargo, la referencia a 'Endgame' de la que todo el mundo habla ha sido mucho más descorazonadora, y un detalle que deja claro la magnitud del nuevo mundo que nos están presentando y hasta qué punto los héroes que conocíamos son insignificantes aquí.

Wunmi Mosaku y Tom Hiddleston en 'Loki' | Disney+

No sigas leyendo si no has visto el 1x01 porque habrá spoilers .

Se trata del momento en el que Loki intenta escapar recuperando el Teseracto apareciendo en la oficina de Casey, interpretado por Eugene Cordero.

Cuando abre el cajón para buscarlo, Loki se encuentra con numerosas Gemas del Infinito, algunas incluso repetidas, y como es lógico se queda en shock.

"Ah, ¿esas? Sí, tenemos muchas. Algunos de los chicos las usan incluso como pisapapeles", dice sonriendo el agente de la TVA. Y se puede notar el preciso instante en el que el corazón de los fans de Marvel se rompe.

Esta "casual" revelación ha desatado una oleada de comentarios y memes en redes sociales, alucinando por lo trivial que resultan las poderosas gemas que han tenido al universo en guerra. Y los muertos están calientes...

"Gamora murió, Thor casi muere, Visión murió, luego la mitad del universo murió, luego Nat tuvo que morir para conseguir la Gema del Alma, ¿todo para qué? Mientras tanto, la TVA usando las gemas de p*tos pisapapeles".

"Cuando te das cuenta de que estos dos murieron por un pisapapeles".

Seguro que te interesa:

Tom Hiddleston se quita la ropa en el nuevo avance de 'Loki' y nos presenta a la Señorita Minutos